Клубный город на реке Primavera — это жизнь в гармонии с природой, но в городском ритме. Авторская архитектура, благоустроенная набережная, социальная экосистема и инфраструктура для спорта — четыре элемента стиля Primavera.

И все это в категории смарт-премиум, для тех, кто рационально распоряжается финансами и не снижает планку качества.



