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Клубный
город
на реке

01

ЦИФРЫ ПРОЕКТА

Гармоничная жизнь на берегу реки

метро «Спартак» 5 мин

Клубный город на реке Primavera — это жизнь в гармонии с природой, но в городском ритме. Авторская архитектура, благоустроенная набережная, социальная экосистема и инфраструктура для спорта — четыре элемента стиля Primavera.

И все это в категории смарт-премиум, для тех, кто рационально распоряжается финансами и не снижает планку качества. 


5 минут пешком до метро «Спартак» > 30 видов спорта для взрослых и детей 5-22 этажей в домах до 6 м высота потолков до 192 м² площади квартир 270° угол обзора панорамных окон
Расположение Primavera на карте

Синтез природы и мегаполиса в формате Клубного города

Клубный город на реке Primavera — это насыщенная жизнь в загородном ритме.

Благоустроенная набережная для ежедневных прогулок, разнообразие возможностей для занятий разными видами спорта от хоккея до яхтинга, зеленые дворы и современные, оснащенные общественные пространства — делают каждый день в Primavera актуальным жизни в новом времени, отмеченным наслаждением, эстетикой и исключительным вкусом.

Заповедный полуостров с богатой флорой и фауной и завораживающими видами на воду
Ежедневный саундтрек к вашей жизни — плеск волн, шелест листвы и пение птиц
Особый шарм респектабельной клубной жизни с уникальной атмосферой прибрежного города
Комьюнити людей, которые разделяют с вами общие ценности и взгляды на жизнь
Заповедный полуостров с богатой флорой и фауной и завораживающими видами на воду
Ежедневный саундтрек к вашей жизни — плеск волн, шелест листвы и пение птиц
Особый шарм респектабельной клубной жизни с уникальной атмосферой прибрежного города
Комьюнити людей, которые разделяют с вами общие ценности и взгляды на жизнь

Панорама видов

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ИНФРАСТРУКТУРА

Условия для духовного,
интеллектуального и физического развития

МОСКВОРЕЦКИЙ ПАРК
ИНФРАСТРУКТУРА &laquo;ВСЁ ВКЛЮЧЕНО&raquo;
ВСЕСТОРОННЕЕ ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ
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МОСКВОРЕЦКИЙ ПАРК

Клубный город окружен крупнейшим в Москве Москворецким природно-историческим парком площадью более 50 ГА. Парк выделяется среди охраняемых природных территорий Москвы наибольшим ландшафтным и биологическим разнообразием.

ИНФРАСТРУКТУРА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Комфорт мегаполиса на расстоянии приятной прогулки: супермаркеты, кафе, рестораны с верандами на крыше, салоны красоты, аптеки, компании сферы услуг, многофункциональный центр для шоппинга и развлечений.

ВСЕСТОРОННЕЕ ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ

Всё новое и своё в паре шагов от дома: 4 школы, 8 детских садов, развивающие центры с кружками и секциями. Дружелюбная, безопасная и увлекательная для ребёнка городская среда.

Среда для здорового
образа жизни

В Primavera есть всё, что может предложить мегаполис, здесь всё сосредоточено вокруг вас и настроено на ваши желания. Самодостаточная инфраструктура Клубного города учитывает все стороны жизни.

Обеспечьте качественное образование ребёнку, поддерживайте себя в отличной форме, завязывайте новые деловые знакомства и создавайте совместные бизнес-проекты, посещайте культурные события и мастер-классы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
БАСЕЙН
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:
В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:
В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Дворец спорта премиум класса с бассейном. Центральным ядром Многофункционального дворца спорта является Танцевальный зал с площадкой 48х52 м с трибунами на 800 зрителей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Уровень технического оснащения зала и предусмотренная инфраструктура позволяет проводить соревнования различного уровня в дисциплинах: «Танцевальный спорт», «Акробатический рок-н-ролл», танцы сальса, брейк-данс, хип-хоп и спортивная гимнастика

БАСЕЙН

Бассейн помимо обучения плаванию и организации водно-оздоровительных занятий (аквааэробика и пр.) предназначен для тренировочных занятий по синхронному плаванию и проведению показательных выступлений.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Ледовая арена может служить как для проведения межклубных соревнований по хоккею, так и для проведения тренировочных занятий ледовых видов спорта.

В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:

Танцевальный зал с площадкой 52х48 м с трибунами на 800 мест


Ледовая арена с полем 60х30 м с трибуной на 200 мест


Бассейн 25х21 м на 8 дорожек и с трибуной на 154 места

В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:

Детский купальный бассейн с чашей 9.95х6 м для детей от 7 до 14 лет


Зал брейк-данса 20х30 м


Зал акробатического рок-н-рола 20х30 м


Зал хореографии 

В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:

Универсальный спортивный

зал 542 м2


Тренажерный зал

302 м2


Зал общефизической подготовки

192 м2

ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР CITYFOOTBALL ТУШИНСКАЯ
ВОДНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «БУРЕВЕСТНИК»
СТАДИОН "ЛУЧ"
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ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР CITYFOOTBALL ТУШИНСКАЯ

CityFootball Тушинская – это открытое поле и 3 крытых поля для игры в формате 5*5 с профессиональным французским искусственным газоном Field Turf (FIFA Quality) и возможностью трансформации в большое поле для формата 6*6, 7*7 или 8*8.

ВОДНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «БУРЕВЕСТНИК»

Комплекс основан при поддержке школы Олимпийского резерва. Специализируется на водных видах спорта: вейкборд, вейксерф, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ. Оборудованная спортивная площадка, опытные тренеры и квалифицированные инструкторы.

СТАДИОН "ЛУЧ"

Тренировочный центр для подготовки профессиональных футболистов и футбольная школа для детей. Открытые футбольные поля и крытый манеж. Полный набор услуг для проведения турниров, игр или тренировок.

Профессиональный спорт для детей и взрослых

Профессиональный спорт для детей и взрослых

В Теннисном центре будут функционировать 6 крытых кортов и многое другое.

СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ
СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ
СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ
СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ
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СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ

Ледовая арена, центры фехтования и художественной гимнастики, универсальный спортивный зал для командных видов спорта, фитнес-центр и бассейн.

СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ

Ледовая арена, центры фехтования и художественной гимнастики, универсальный спортивный зал для командных видов спорта, фитнес-центр и бассейн.

СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ

Ледовая арена, центры фехтования и художественной гимнастики, универсальный спортивный зал для командных видов спорта, фитнес-центр и бассейн.

СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ

Ледовая арена, центры фехтования и художественной гимнастики, универсальный спортивный зал для командных видов спорта, фитнес-центр и бассейн.

АПАРТ-ОТЕЛЬ DISCOVERY
Primavera
Primavera
Primavera
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АПАРТ-ОТЕЛЬ DISCOVERY

Современный апарт-отель 3 звезды

Количество номеров – 200

Подземная парковка

Зона коворкинга

Возможно длительное проживание

Категория – 3*.

Количество номеров – 304

Общая площадь здания – 16 123 м2.

В составе инфраструктуры, доступной для всех желающих – два ресторана, бар и лобби, которое можно использовать как место для встреч и работы.

В составе объекта – современный спортивно-восстановительный центр ФК Спартак Москва.

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Флагманский центр спортивной медицины с поликлиникой и стоматологией будет доступен для всех жителей района, в том числе по полису ОМС.

Медицинский центр МЕДСИ

Медицинский центр МЕДСИ

Под медицинский центр будет выделено трехэтажное нежилое помещение площадью более 1 500 м2. Медицинский центр будет построен в формате клиники первичного приема, который широко представлен сетью «Медси» в Москве и Подмосковье.

Выберите квартиру для здоровой и счастливой жизни в Primavera!

КВАРТИРЫ НА ГЕНПЛАНЕ КВАРТИРЫ ПО ПАРАМЕТРАМ
ЭКОПАРК PRIMAVERA

С пешеходными дорожками, детскими игровыми зонами, местами для занятия спортом

Благоустройство для разнообразного отдыха

В Primavera каждый двор и улочка имеют свой колорит, площади создают события, а увлекательные общественные пространства объединяют людей. Внутренняя территория устроена по принципу единого городского парка с множеством возможностей для спортивного, семейного и уединённого досуга.

Главным центром притяжения станет набережная с экопарком от знаменитого бюро Wowhaus.

ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С&nbsp;ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ&nbsp;17&nbsp;ГА
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С&nbsp;ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ&nbsp;17&nbsp;ГА
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С&nbsp;ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ&nbsp;17&nbsp;ГА
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С&nbsp;ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ&nbsp;17&nbsp;ГА
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С&nbsp;ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ&nbsp;17&nbsp;ГА
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С&nbsp;ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ&nbsp;17&nbsp;ГА
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С&nbsp;ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ&nbsp;17&nbsp;ГА
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ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА

Экопарк Primavera задуман архитекторами как полностью проницаемая территория: здесь будет предусмотрено 8 входов со стороны Клубного города на реке Primavera, которые будут доступны и для маломобильных групп населения. Расположенный на берегу Москвы-реки

ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА

Вдоль всего экопарка Primavera протяженностью в 1,5 км пройдет живописный прогулочный маршрут по самой кромке берега. Здесь будут установлены видовые качели, появятся оборудованные спуски к воде и смотровые площадки, мостики, деревянные настилы и лестницы

ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА

Экопарк Primavera будет расположен на набережной, которая входит в самый большой в Москве особо охраняемый природный парк «Москворецкий». Он станет продолжением естественного зеленого пояса полуострова Покровское-Стрешнево.

ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА

Рядом с Храмовым комплексом будет расположен амфитеатр для проведения мероприятий или ежедневного отдыха жителей «Клубного города на реке Primavera» и гостей полуострова Поквровское-Стрешнево.

ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА

Амфитеатр будет представлять собой «зеленые» террасы, спускающиеся вниз от Храма к пешеходным маршрутам экопарка, и сможет вмещать до 250 посетителей единовременно. В летнее время амфитеатр может быть использован как кинотеатр под открытым небом

ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА

К сложившейся эко-системе набережной будут добавлено порядка 1000 взрослых деревьев и 1000 кустарников. Будет высажена аллея из крупномеров липы, которая станет естественным барьером от дороги, расположенной вдоль набережной.

ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА

Для пробежек, катания на велосипедах или роликах предусмотрен отдельный маршрут, который пройдет через всю территорию экопарка Primavera и будет оснащен специальным амортизирующим покрытием для безопасного занятия спортом.

KIDS SAFETY
КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ&nbsp;ATRIUM
КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ&nbsp;ATRIUM
КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ&nbsp;ATRIUM
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KIDS SAFETY

Оборудованные современные игровые пространства на закрытой, охраняемая территория. Дистанционный мониторинг через мобильное приложение к камерам видеонаблюдения на детской площадке для наблюдения за своими детьми.

КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ ATRIUM

По замыслу мастерской каждый квартал как драгоценный камень будет иметь свой цвет и тон озеленения. Ландшафт территории сформирует живую насыщенную среду для игр, отдыха, спорта и общения.

КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ ATRIUM

По замыслу мастерской каждый квартал как драгоценный камень будет иметь свой цвет и тон озеленения. Ландшафт территории сформирует живую насыщенную среду для игр, отдыха, спорта и общения.

КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ ATRIUM

По замыслу мастерской каждый квартал как драгоценный камень будет иметь свой цвет и тон озеленения. Ландшафт территории сформирует живую насыщенную среду для игр, отдыха, спорта и общения.

СПОКОЙНЫЙ ДОСУГ И&nbsp;ОТДЫХ В&nbsp;КОМПАНИИ
СПОКОЙНЫЙ ДОСУГ И&nbsp;ОТДЫХ В&nbsp;КОМПАНИИ
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СПОКОЙНЫЙ ДОСУГ И ОТДЫХ В КОМПАНИИ

Легко переключайтесь между активным и спокойным отдыхом: тихие лаунж-зоны с навесами, коворкинги в окружении зелени, ароматические и сенсорные сады, столы для пикника, настольных игр и пинг-понга, петанк и многое другое.

СПОКОЙНЫЙ ДОСУГ И ОТДЫХ В КОМПАНИИ

Легко переключайтесь между активным и спокойным отдыхом: тихие лаунж-зоны с навесами, коворкинги в окружении зелени, ароматические и сенсорные сады, столы для пикника, настольных игр и пинг-понга, петанк и многое другое.

КОММЬЮНИТИ, С&nbsp;КОТОРЫМ НЕ&nbsp;БУДЕТ СКУЧНО
КОММЬЮНИТИ, С&nbsp;КОТОРЫМ НЕ&nbsp;БУДЕТ СКУЧНО
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КОММЬЮНИТИ, С КОТОРЫМ НЕ БУДЕТ СКУЧНО

Primavera приветствует добрососедство и открытые взаимоотношения между людьми. Увлекательные мастер-классы и мероприятия на территории помогут найти яркие идеи для совместного досуга, единомышленников и новых друзей.

КОММЬЮНИТИ, С КОТОРЫМ НЕ БУДЕТ СКУЧНО

Primavera приветствует добрососедство и открытые взаимоотношения между людьми. Увлекательные мастер-классы и мероприятия на территории помогут найти яркие идеи для совместного досуга, единомышленников и новых друзей.

Посмотрите, сколько всего мы запланировали в Клубном городе на реке

Объекты инфраструктуры
Оригинальное решение башен первой линии:
треугольная волнообразная форма
Элементы неоклассики и американского ар-деко
Инстаграмные виды 365 дней в году, которыми можно любоваться бесконечно
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АРХИТЕКТУРА

Архитектура со своим почерком

Primavera

Авторы выразительного облика Клубного города — мастерская ATRIUM, одни из самых востребованных архитекторов столицы.

Подходя к архитектуре, как искусству, команда создала проект с узнаваемым творческим почерком. Особый шарм и очарование Primavera невозможно перепутать с другим жилым комплексом в Москве.

Неординарная архитектура модернизма, элементы неоклассики и арт-деко подчеркивают яркую индивидуальность проекта.
Треугольные волнообразные башни с видовыми террасами элегантно погружают в атмосферу респектабельного прибрежного города. «Танцующее» угловое расположение обеспечивает визуальную прозрачность и связь с рекой для всех корпусов Клубного города.
Органичное сочетание корпусов разной этажности от 2 до 22 этажей формирует комфортную и сомасштабную человеку городскую среду.
Сочетание отделки из керамогранита, клинкерной плитки под кирпич, алюминиевых композитных панелей и витражного остекления из стемалита создает визуально насыщенную среду.
Неординарная архитектура модернизма, элементы неоклассики и арт-деко подчеркивают яркую индивидуальность проекта.
Треугольные волнообразные башни с видовыми террасами элегантно погружают в атмосферу респектабельного прибрежного города. «Танцующее» угловое расположение обеспечивает визуальную прозрачность и связь с рекой для всех корпусов Клубного города.
Органичное сочетание корпусов разной этажности от 2 до 22 этажей формирует комфортную и сомасштабную человеку городскую среду.
Сочетание отделки из керамогранита, клинкерной плитки под кирпич, алюминиевых композитных панелей и витражного остекления из стемалита создает визуально насыщенную среду.

Респектабельные лобби — ваша вторая гостиная

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.

Дизайнерские лобби с комфортной лаунж-зоной, потолками до 6 метров и панорамными видами на зелёный благоустроенный двор — фактически ваша вторая гостиная. Статусное оформление прилифтовых холлов можно сравнить с пятизвёдочным отелем, поэтому даже ожидание лифта доставит эстетическое удовольствие.

Выбрать квартиру
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ФОРМАТЫ КВАРТИР

Планировки для красивых планов на жизнь

Primavera предлагает впечатляющий выбор планировок для любого жизненного сценария: от просторных однокомнатных квартир до пентхаусов и необычных квартир с террасами или патио.

Выбирайте из 120 эргономичных вариантов стандартного и евроформата площадью от 40 до 192 м².

Учитывая великолепные видовые характеристики, во всех квартирах будут панорамные окна с углом обзора 270 градусов.

Выберите квартиру с угловыми окнами, двумя санузлами или мастер-спальней

Выбрать квартиру
Террасы

Квартиры с видовыми террасами — ваш личный природный кинотеатр

Выбрать свою квартиру
Пентхаусы на верхних этажах

Роскошная семейная резиденция с лучшими видами на воду

Выбрать свою квартиру
Патио

Квартиры с отдельным входом и патио — собственный вариант загородного дома

Выбрать свою квартиру
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Новый городской кластер:

нет архаичной и промышленной застройки на территории возведения Клубного города

05

Подземный паркинг

Подземный паркинг

Паркинг квартала «Клубного города на реке Primavera» включает 864 машиноместа, включая парковочные места с возможностью подзарядки электромобилей. «Клубный город на реке Primavera» наполнен деталями, создающими комфорт премиального уровня.

В паркинге поддерживается оптимальный микроклимат — он оборудован системой автоматического контроля температуры воздуха. Размеры машиномест в позволяют размещать автомобили разных габаритов, в том числе модели представительского класса — высота потолков составляет не менее 2,4 м., размер машиномест 5,3 м. х 2,5 м.

Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
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Вы можете выбрать машиноместо на сайте или в офисе продаж

Выбрать подземный паркинг

Умный дом

Доступ жителей через мобильное приложение к камерам видеонаблюдения на детской площадке для наблюдения за детьми.

Автоматический въезд в паркинг по видео фиксации номера автомобиля

Гостевой доступ в клубный город по временным кодам доступа.

Бесконтактное открытие дверей при входе на территорию и в лобби

Бесконтактный вызов лифтов

Доступ в пентхаусы только для владельцев по соответствующей BLE-метке

Автоматический контроль инженерных систем и передача данных в управляющую компанию

Тяните вправо или влево

ИННОВАЦИИ/ЭКОСИСТЕМЫ

Инновационные технологии для жизни

Дом — место, в котором нам важно ощущать себя комфортно и спокойно. Мы позаботились о том, чтобы в Клубном городе на реке Primavera это чувство не покидало вас на всей территории.

Оконные системы ALUTECH


WI-FI во дворе


Умный домофон


Комплексное видеонаблюдение


Автоматизированная инженерия


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