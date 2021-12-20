Клубный город на реке Primavera — это жизнь в гармонии с природой, но в городском ритме. Авторская архитектура, благоустроенная набережная, социальная экосистема и инфраструктура для спорта — четыре элемента стиля Primavera.
И все это в категории смарт-премиум, для тех, кто рационально распоряжается финансами и не снижает планку качества.
Синтез природы и мегаполиса в формате Клубного города
Клубный город на реке Primavera — это насыщенная жизнь в загородном ритме.
Благоустроенная набережная для ежедневных прогулок, разнообразие возможностей для занятий разными видами спорта от хоккея до яхтинга, зеленые дворы и современные, оснащенные общественные пространства — делают каждый день в Primavera актуальным жизни в новом времени, отмеченным наслаждением, эстетикой и исключительным вкусом.
Панорама видов
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ИНФРАСТРУКТУРА
Условия для духовного, интеллектуального и физического развития
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МОСКВОРЕЦКИЙ ПАРК
Клубный город окружен крупнейшим в Москве Москворецким природно-историческим парком площадью более 50 ГА. Парк выделяется среди охраняемых природных территорий Москвы наибольшим ландшафтным и биологическим разнообразием.
ИНФРАСТРУКТУРА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
Комфорт мегаполиса на расстоянии приятной прогулки: супермаркеты, кафе, рестораны с верандами на крыше, салоны красоты, аптеки, компании сферы услуг, многофункциональный центр для шоппинга и развлечений.
ВСЕСТОРОННЕЕ ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ
Всё новое и своё в паре шагов от дома: 4 школы, 8 детских садов, развивающие центры с кружками и секциями. Дружелюбная, безопасная и увлекательная для ребёнка городская среда.
Среда для здорового образа жизни
В Primavera есть всё, что может предложить мегаполис, здесь всё сосредоточено вокруг вас и настроено на ваши желания. Самодостаточная инфраструктура Клубного города учитывает все стороны жизни.
Обеспечьте качественное образование ребёнку, поддерживайте себя в отличной форме, завязывайте новые деловые знакомства и создавайте совместные бизнес-проекты, посещайте культурные события и мастер-классы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Дворец спорта премиум класса с бассейном. Центральным ядром Многофункционального дворца спорта является Танцевальный зал с площадкой 48х52 м с трибунами на 800 зрителей.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Уровень технического оснащения зала и предусмотренная инфраструктура позволяет проводить соревнования различного уровня в дисциплинах: «Танцевальный спорт», «Акробатический рок-н-ролл», танцы сальса, брейк-данс, хип-хоп и спортивная гимнастика
БАСЕЙН
Бассейн помимо обучения плаванию и организации водно-оздоровительных занятий (аквааэробика и пр.) предназначен для тренировочных занятий по синхронному плаванию и проведению показательных выступлений.
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
Ледовая арена может служить как для проведения межклубных соревнований по хоккею, так и для проведения тренировочных занятий ледовых видов спорта.
В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:
Танцевальный зал с площадкой 52х48 м с трибунами на 800 мест
Ледовая арена с полем 60х30 м с трибуной на 200 мест
Бассейн 25х21 м на 8 дорожек и с трибуной на 154 места
В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:
Детский купальный бассейн с чашей 9.95х6 м для детей от 7 до 14 лет
Зал брейк-данса 20х30 м
Зал акробатического рок-н-рола 20х30 м
Зал хореографии
В СОСТАВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА СПОРТА ВХОДЯТ:
Универсальный спортивный
зал 542 м2
Тренажерный зал
302 м2
Зал общефизической подготовки
192 м2
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ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР CITYFOOTBALL ТУШИНСКАЯ
CityFootball Тушинская – это открытое поле и 3 крытых поля для игры в формате 5*5 с профессиональным французским искусственным газоном Field Turf (FIFA Quality) и возможностью трансформации в большое поле для формата 6*6, 7*7 или 8*8.
ВОДНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «БУРЕВЕСТНИК»
Комплекс основан при поддержке школы Олимпийского резерва. Специализируется на водных видах спорта: вейкборд, вейксерф, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ. Оборудованная спортивная площадка, опытные тренеры и квалифицированные инструкторы.
СТАДИОН "ЛУЧ"
Тренировочный центр для подготовки профессиональных футболистов и футбольная школа для детей. Открытые футбольные поля и крытый манеж. Полный набор услуг для проведения турниров, игр или тренировок.
Профессиональный спорт для детей и взрослых
В Теннисном центре будут функционировать 6 крытых кортов и многое другое.
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СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ
Ледовая арена, центры фехтования и художественной гимнастики, универсальный спортивный зал для командных видов спорта, фитнес-центр и бассейн.
СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ
Ледовая арена, центры фехтования и художественной гимнастики, универсальный спортивный зал для командных видов спорта, фитнес-центр и бассейн.
СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ
Ледовая арена, центры фехтования и художественной гимнастики, универсальный спортивный зал для командных видов спорта, фитнес-центр и бассейн.
СПОРТКОМПЛЕКС МИРОВОГО УРОВНЯ
Ледовая арена, центры фехтования и художественной гимнастики, универсальный спортивный зал для командных видов спорта, фитнес-центр и бассейн.
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АПАРТ-ОТЕЛЬ DISCOVERY
Современный апарт-отель 3 звезды
Количество номеров – 200
Подземная парковка
Зона коворкинга
Возможно длительное проживание
Категория – 3*.
Количество номеров – 304
Общая площадь здания – 16 123 м2.
В составе инфраструктуры, доступной для всех желающих – два ресторана, бар и лобби, которое можно использовать как место для встреч и работы.
В составе объекта – современный спортивно-восстановительный центр ФК Спартак Москва.
ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Флагманский центр спортивной медицины с поликлиникой и стоматологией будет доступен для всех жителей района, в том числе по полису ОМС.
Медицинский центр МЕДСИ
Под медицинский центр будет выделено трехэтажное нежилое помещение площадью более 1 500 м2. Медицинский центр будет построен в формате клиники первичного приема, который широко представлен сетью «Медси» в Москве и Подмосковье.
Выберите квартиру для здоровой и счастливой жизни в Primavera!
С пешеходными дорожками, детскими игровыми зонами, местами для занятия спортом
Благоустройство для разнообразного отдыха
В Primavera каждый двор и улочка имеют свой колорит, площади создают события, а увлекательные общественные пространства объединяют людей. Внутренняя территория устроена по принципу единого городского парка с множеством возможностей для спортивного, семейного и уединённого досуга.
Главным центром притяжения станет набережная с экопарком от знаменитого бюро Wowhaus.
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ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА
Экопарк Primavera задуман архитекторами как полностью проницаемая территория: здесь будет предусмотрено 8 входов со стороны Клубного города на реке Primavera, которые будут доступны и для маломобильных групп населения. Расположенный на берегу Москвы-реки
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА
Вдоль всего экопарка Primavera протяженностью в 1,5 км пройдет живописный прогулочный маршрут по самой кромке берега. Здесь будут установлены видовые качели, появятся оборудованные спуски к воде и смотровые площадки, мостики, деревянные настилы и лестницы
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА
Экопарк Primavera будет расположен на набережной, которая входит в самый большой в Москве особо охраняемый природный парк «Москворецкий». Он станет продолжением естественного зеленого пояса полуострова Покровское-Стрешнево.
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА
Рядом с Храмовым комплексом будет расположен амфитеатр для проведения мероприятий или ежедневного отдыха жителей «Клубного города на реке Primavera» и гостей полуострова Поквровское-Стрешнево.
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА
Амфитеатр будет представлять собой «зеленые» террасы, спускающиеся вниз от Храма к пешеходным маршрутам экопарка, и сможет вмещать до 250 посетителей единовременно. В летнее время амфитеатр может быть использован как кинотеатр под открытым небом
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА
К сложившейся эко-системе набережной будут добавлено порядка 1000 взрослых деревьев и 1000 кустарников. Будет высажена аллея из крупномеров липы, которая станет естественным барьером от дороги, расположенной вдоль набережной.
ВАУ-НАБЕРЕЖНАЯ С ЭКОПАРКОМ ПЛОЩАДЬЮ 17 ГА
Для пробежек, катания на велосипедах или роликах предусмотрен отдельный маршрут, который пройдет через всю территорию экопарка Primavera и будет оснащен специальным амортизирующим покрытием для безопасного занятия спортом.
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KIDS SAFETY
Оборудованные современные игровые пространства на закрытой, охраняемая территория.
Дистанционный мониторинг через мобильное приложение к камерам видеонаблюдения на детской площадке для наблюдения за своими детьми.
КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ ATRIUM
По замыслу мастерской каждый квартал как драгоценный камень будет иметь свой цвет и тон озеленения. Ландшафт территории сформирует живую насыщенную среду для игр, отдыха, спорта и общения.
КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ ATRIUM
По замыслу мастерской каждый квартал как драгоценный камень будет иметь свой цвет и тон озеленения. Ландшафт территории сформирует живую насыщенную среду для игр, отдыха, спорта и общения.
КРЕАТИВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ ATRIUM
По замыслу мастерской каждый квартал как драгоценный камень будет иметь свой цвет и тон озеленения. Ландшафт территории сформирует живую насыщенную среду для игр, отдыха, спорта и общения.
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СПОКОЙНЫЙ ДОСУГ И ОТДЫХ В КОМПАНИИ
Легко переключайтесь между активным и спокойным отдыхом: тихие лаунж-зоны с навесами, коворкинги в окружении зелени, ароматические и сенсорные сады, столы для пикника, настольных игр и пинг-понга, петанк и многое другое.
СПОКОЙНЫЙ ДОСУГ И ОТДЫХ В КОМПАНИИ
Легко переключайтесь между активным и спокойным отдыхом: тихие лаунж-зоны с навесами, коворкинги в окружении зелени, ароматические и сенсорные сады, столы для пикника, настольных игр и пинг-понга, петанк и многое другое.
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КОММЬЮНИТИ, С КОТОРЫМ НЕ БУДЕТ СКУЧНО
Primavera приветствует добрососедство и открытые взаимоотношения между людьми. Увлекательные мастер-классы и мероприятия на территории помогут найти яркие идеи для совместного досуга, единомышленников и новых друзей.
КОММЬЮНИТИ, С КОТОРЫМ НЕ БУДЕТ СКУЧНО
Primavera приветствует добрососедство и открытые взаимоотношения между людьми. Увлекательные мастер-классы и мероприятия на территории помогут найти яркие идеи для совместного досуга, единомышленников и новых друзей.
Посмотрите, сколько всего мы запланировали в Клубном городе на реке
Оригинальное решение башен первой линии: треугольная волнообразная форма
Элементы неоклассики и американского ар-деко
Инстаграмные виды 365 дней в году, которыми можно любоваться бесконечно
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АРХИТЕКТУРА
Архитектура со своим почерком
Авторы выразительного облика Клубного города — мастерская ATRIUM, одни из самых востребованных архитекторов столицы.
Подходя к архитектуре, как искусству, команда создала проект с узнаваемым творческим почерком. Особый шарм и очарование Primavera невозможно перепутать с другим жилым комплексом в Москве.
Респектабельные лобби — ваша вторая гостиная
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
Уникальный интерьер каждого корпуса органично продолжает концепцию архитектуры. Преемственность поддерживается цветовым кодом и плавными изгибами декоративных элементов.
Дизайнерские лобби с комфортной лаунж-зоной, потолками до 6 метров и панорамными видами на зелёный благоустроенный двор — фактически ваша вторая гостиная. Статусное оформление прилифтовых холлов можно сравнить с пятизвёдочным отелем, поэтому даже ожидание лифта доставит эстетическое удовольствие.
нет архаичной и промышленной застройки на территории возведения Клубного города
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Подземный паркинг
Подземный паркинг
Паркинг квартала «Клубного города на реке Primavera» включает 864 машиноместа, включая парковочные места с возможностью подзарядки электромобилей. «Клубный город на реке Primavera» наполнен деталями, создающими комфорт премиального уровня.
В паркинге поддерживается оптимальный микроклимат — он оборудован системой автоматического контроля температуры воздуха. Размеры машиномест в позволяют размещать автомобили разных габаритов, в том числе модели представительского класса — высота потолков составляет не менее 2,4 м., размер машиномест 5,3 м. х 2,5 м.
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Вы можете выбрать машиноместо на сайте или в офисе продаж
Доступ жителей через мобильное приложение к камерам видеонаблюдения на детской площадке для наблюдения за детьми.
Автоматический въезд в паркинг по видео фиксации номера автомобиля
Гостевой доступ в клубный город по временным кодам доступа.
Бесконтактное открытие дверей при входе на территорию и в лобби
Бесконтактный вызов лифтов
Доступ в пентхаусы только для владельцев по соответствующей BLE-метке
Автоматический контроль инженерных систем и передача данных в управляющую компанию
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ИННОВАЦИИ/ЭКОСИСТЕМЫ
Инновационные технологии для жизни
Дом — место, в котором нам важно ощущать себя комфортно и спокойно. Мы позаботились о том, чтобы в Клубном городе на реке Primavera это чувство не покидало вас на всей территории.
Оконные системы ALUTECH
WI-FI во дворе
Умный домофон
Комплексное видеонаблюдение
Автоматизированная инженерия
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